В школьные годы многие из нас выполняли задание учителя: вырастить растение из боба или горошины. Однако сейчас опытные садоводы ставят перед собой более сложные задачи. Например, что можно вырастить из косточки в домашних условиях? Вместо размышлений лучше провести эксперимент!
Лимон и другие цитрусовые культуры
Цитрусовые растения, такие как лимон, идеально подходят для домашнего выращивания. Однако, чтобы вырастить полноценный лимон, нужно учитывать некоторые нюансы:
Косточки должны быть от здоровых плодов с блестящей кожицей, без повреждений и гнили.
Рекомендуется использовать несколько косточек, чтобы выбрать самые крепкие и жизнеспособные саженцы.
Семена лучше сажать сразу после извлечения из плода для максимальной всхожести.
Обратите внимание на качество семечек:
- Косточки должны быть ровными и симметричными.
- Не используйте поврежденные семена или семена с черными точками.
- Сморщенные или подсохшие косточки также не подойдут.
Не рекомендуется использовать готовую землю из пакетов, так как она часто состоит только из торфа. Лучше приготовить смесь самостоятельно, смешав дерновую землю, перегной и крупный речной песок в равных частях. Мелкий песок использовать нельзя, так как почва быстро заболотится.
Посадка косточки лимона осуществляется на глубину около 3 см.
Лучше рассаживать косточки по отдельным маленьким горшочкам. Избегайте торфяных горшков, так как лимон не любит низкий pH почвы. Подойдут пластиковые или керамические горшки.
Почву в горшочке следует накрыть пленкой до появления ростков, что занимает около трех недель.
Если из одной семечки прорастает два ростка, удалите слабейший.
Лимон не только красив, но и полезен: можно добиться плодоношения, хотя для этого потребуется прививка, так как в средней полосе естественное плодоношение может занять 15-20 лет.
Советы по выращиванию лимонов также подходят для мандаринов, апельсинов и грейпфрутов. Если хотите получить съедобные плоды, деревья также нужно будет прививать.
Финик
Вырастить финики в домашних условиях не получится, но можно вырастить красивую финиковую пальму, которая отлично очищает воздух. Начните с выбора свежих фиников.
Используйте только плоды, которые были высушены естественным образом. Засахаренные или обработанные финики не подойдут, так как всхожесть будет низкой.
Косточки нужно тщательно очистить от мякоти, промыть в слабом солевом растворе и подсушить. Если этого не сделать, косточка может заплесневеть в почве.
Для посадки подготовьте косточку следующим образом:
- Замочите косточку в холодной воде на два дня, меняя воду три раза в день.
- Перед посадкой опустите косточку в горячую воду (80-85°C) на 10 минут для ускорения прорастания.
- Сделайте небольшое отверстие в косточке с помощью шила или наждачной бумаги для скарификации.
Почву для посадки лучше приготовить из равных частей перегноя, перепревших опилок, торфа и крупного речного песка.
Хурма
Хурма хорошо растет в комнатных условиях и может давать плоды. Для получения косточки выбирайте полностью созревшие или слегка перезревшие плоды. Плоды с легкой гнилью также подойдут, но с плесенью или замороженные плоды использовать нельзя.
Косточку нужно очистить от мякоти, промыть в подсоленной воде и подсушить. За два дня до посадки замочите косточки в растворе перманганата калия. Перед посадкой обработайте грани семечек наждачной бумагой для ускорения прорастания.
Хурма предпочитает легкую почву, которую можно приготовить, смешав равные части крупного речного песка, лугового дерна и торфа. Сажайте косточку на глубину около 1,5 см и накройте почву пленкой до появления ростков.
Для получения плодов хурму также нужно будет прививать.
Гранат
Гранат — вкусный и полезный фрукт, который можно вырастить дома и получать плоды. Выбирайте свежие, зрелые плоды без признаков гнили. Лучше всего использовать гранаты, выращенные в домашних условиях, так как гибридные деревья могут быть бесплодными.
Косточки нужно тщательно очистить от мякоти. Для посева подойдут только крепкие семена с выраженным кремовым окрасом.
Замочите семена в воде с любым стимулятором роста на 12 часов. Затем сажайте в грунт, приготовленный из смеси торфа, дерна, перегноя и крупного речного песка в равных частях, на глубину до 1,5 см. Накройте емкость пленкой до появления всходов.
Оставить комментарий