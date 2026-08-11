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Экзотические растения для домашнего выращивания 0 272

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания

В школьные годы многие из нас выполняли задание учителя: вырастить растение из боба или горошины. Однако сейчас опытные садоводы ставят перед собой более сложные задачи. Например, что можно вырастить из косточки в домашних условиях? Вместо размышлений лучше провести эксперимент!

 

Лимон и другие цитрусовые культуры

Цитрусовые растения, такие как лимон, идеально подходят для домашнего выращивания. Однако, чтобы вырастить полноценный лимон, нужно учитывать некоторые нюансы:

Косточки должны быть от здоровых плодов с блестящей кожицей, без повреждений и гнили.

Рекомендуется использовать несколько косточек, чтобы выбрать самые крепкие и жизнеспособные саженцы.

Семена лучше сажать сразу после извлечения из плода для максимальной всхожести.

Обратите внимание на качество семечек:

  • Косточки должны быть ровными и симметричными.
  • Не используйте поврежденные семена или семена с черными точками.
  • Сморщенные или подсохшие косточки также не подойдут.

Не рекомендуется использовать готовую землю из пакетов, так как она часто состоит только из торфа. Лучше приготовить смесь самостоятельно, смешав дерновую землю, перегной и крупный речной песок в равных частях. Мелкий песок использовать нельзя, так как почва быстро заболотится.

Посадка косточки лимона осуществляется на глубину около 3 см.

Лучше рассаживать косточки по отдельным маленьким горшочкам. Избегайте торфяных горшков, так как лимон не любит низкий pH почвы. Подойдут пластиковые или керамические горшки.

Почву в горшочке следует накрыть пленкой до появления ростков, что занимает около трех недель.

Если из одной семечки прорастает два ростка, удалите слабейший.

Лимон не только красив, но и полезен: можно добиться плодоношения, хотя для этого потребуется прививка, так как в средней полосе естественное плодоношение может занять 15-20 лет.

Советы по выращиванию лимонов также подходят для мандаринов, апельсинов и грейпфрутов. Если хотите получить съедобные плоды, деревья также нужно будет прививать.

Финик

Вырастить финики в домашних условиях не получится, но можно вырастить красивую финиковую пальму, которая отлично очищает воздух. Начните с выбора свежих фиников.

Используйте только плоды, которые были высушены естественным образом. Засахаренные или обработанные финики не подойдут, так как всхожесть будет низкой.

Косточки нужно тщательно очистить от мякоти, промыть в слабом солевом растворе и подсушить. Если этого не сделать, косточка может заплесневеть в почве.

Для посадки подготовьте косточку следующим образом:

  • Замочите косточку в холодной воде на два дня, меняя воду три раза в день.
  • Перед посадкой опустите косточку в горячую воду (80-85°C) на 10 минут для ускорения прорастания.
  • Сделайте небольшое отверстие в косточке с помощью шила или наждачной бумаги для скарификации.

Почву для посадки лучше приготовить из равных частей перегноя, перепревших опилок, торфа и крупного речного песка.

Хурма

Хурма хорошо растет в комнатных условиях и может давать плоды. Для получения косточки выбирайте полностью созревшие или слегка перезревшие плоды. Плоды с легкой гнилью также подойдут, но с плесенью или замороженные плоды использовать нельзя.

Косточку нужно очистить от мякоти, промыть в подсоленной воде и подсушить. За два дня до посадки замочите косточки в растворе перманганата калия. Перед посадкой обработайте грани семечек наждачной бумагой для ускорения прорастания.

Хурма предпочитает легкую почву, которую можно приготовить, смешав равные части крупного речного песка, лугового дерна и торфа. Сажайте косточку на глубину около 1,5 см и накройте почву пленкой до появления ростков.

Для получения плодов хурму также нужно будет прививать.

Гранат

Гранат — вкусный и полезный фрукт, который можно вырастить дома и получать плоды. Выбирайте свежие, зрелые плоды без признаков гнили. Лучше всего использовать гранаты, выращенные в домашних условиях, так как гибридные деревья могут быть бесплодными.

Косточки нужно тщательно очистить от мякоти. Для посева подойдут только крепкие семена с выраженным кремовым окрасом.

Замочите семена в воде с любым стимулятором роста на 12 часов. Затем сажайте в грунт, приготовленный из смеси торфа, дерна, перегноя и крупного речного песка в равных частях, на глубину до 1,5 см. Накройте емкость пленкой до появления всходов.

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