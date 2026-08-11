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Как эффективно бороться с медведкой: советы по охоте на вредителя 0 571

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно бороться с медведкой: советы по охоте на вредителя

Опытные огородники утверждают, что охота на медведку наиболее эффективна осенью. В это время, когда урожай уже собран, вредитель становится более уязвимым и активно попадает в ловушки. Рассмотрим, как победить медведку.

 

Существует множество способов борьбы с медведкой, но наиболее эффективными являются ловушки.

Эти подземные обитатели хорошо ориентируются по запаху и остро на него реагируют.

Для создания ловушки дачнику нужно сделать несколько пивных «ям» на пустом огороде. Для этого пластиковую или стеклянную бутылку с небольшим количеством пива закапывают в землю под углом не менее 45 градусов, оставляя горлышко открытым.

Забравшись внутрь, насекомое не сможет выбраться обратно. Финал предсказуем.

Рекомендуется размещать ловушки в нескольких местах: чем больше их будет, тем выше шансы на успех. Особое внимание стоит уделить местам, где видны ходы, оставленные вредителем.

Еще один способ уничтожить медведку и ее потомство — разбросать небольшие кучи навоза по огороду. Насекомое перед холодами может оборудовать там кладку, а когда установится морозная погода, навоз останется собрать и сжечь.

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