Опытные огородники утверждают, что охота на медведку наиболее эффективна осенью. В это время, когда урожай уже собран, вредитель становится более уязвимым и активно попадает в ловушки. Рассмотрим, как победить медведку.

Существует множество способов борьбы с медведкой, но наиболее эффективными являются ловушки.

Эти подземные обитатели хорошо ориентируются по запаху и остро на него реагируют.

Для создания ловушки дачнику нужно сделать несколько пивных «ям» на пустом огороде. Для этого пластиковую или стеклянную бутылку с небольшим количеством пива закапывают в землю под углом не менее 45 градусов, оставляя горлышко открытым.

Забравшись внутрь, насекомое не сможет выбраться обратно. Финал предсказуем.

Рекомендуется размещать ловушки в нескольких местах: чем больше их будет, тем выше шансы на успех. Особое внимание стоит уделить местам, где видны ходы, оставленные вредителем.

Еще один способ уничтожить медведку и ее потомство — разбросать небольшие кучи навоза по огороду. Насекомое перед холодами может оборудовать там кладку, а когда установится морозная погода, навоз останется собрать и сжечь.