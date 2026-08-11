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Как избавиться от хмеля в огороде без использования химии и гербицидов 0 320

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от хмеля в огороде без использования химии и гербицидов

Хмель быстро захватывает новые территории, а его мощная корневая система забирает необходимые вещества из почвы, что приводит к конкуренции с другими огородными культурами.

 

Хмель, растущий рядом с постройками, может повышать влажность, что способствует ускорению процесса гниения.

Как же избавиться от хмеля на участке? Многие могут подумать, что без химических средств не обойтись, но это не так. Мы предлагаем безвредный метод.

Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо снять слой почвы толщиной 15-20 см вокруг куста, чтобы добраться до корней. Затем в яму засыпают соль и добавляют немного воды. Соль негативно влияет на растения, и в результате хмель начнет чахнуть. После этого его можно удалить механическим способом.

После завершения процедуры важно вернуть почве нормальное состояние. Для этого ее следует перекапать и посыпать гипсом. Через две недели не забудьте обильно полить почву. Гипс поможет сделать соль более растворимой, и она уйдет глубже в почву.

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