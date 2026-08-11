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Как правильно высушить мелиссу 0 126

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно высушить мелиссу

Мелисса, обладающая приятным лимонным ароматом, известна своим успокаивающим действием на нервную систему. Чтобы запастись сырьем для приготовления ароматного и полезного напитка, следует знать несколько секретов.

 

Во-первых, для заготовки мелиссы лучше выбирать сухую погоду. Нарезать стебли следует, когда утренняя роса уже обсохла. Для этого подойдет острый нож или серп, хотя можно просто оборвать зеленые листочки.

Ранее мяту сушили в пучках, подвешивая на веревке в сухом и защищенном от солнца месте. В современное время для этого процесса используют электросушилки, духовки или просто раскладывают мелиссу на горизонтальной поверхности тонким слоем.

После того как заготовки высохнут, их помещают в стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками. Также можно использовать тканевые мешочки для хранения, а от пластиковых емкостей лучше отказаться.

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