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Как правильно заряжать телефон, чтобы продлить срок службы батареи 0 240

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно заряжать телефон, чтобы продлить срок службы батареи

Следуя определенным рекомендациям по зарядке телефона, можно увеличить срок службы аккумулятора. Рассмотрим, как правильно заряжать смартфон для долговечности батареи.

 

Для того чтобы аккумулятор служил как можно дольше, важно избегать его полной разрядки и зарядки до 100%. Многие пользователи смартфонов не знают, что постоянная зарядка до 100% и разрядка до нуля могут постепенно снижать емкость батареи.

Эксперты рекомендуют заряжать телефон частично, не допускать полной разрядки и отключать устройство от сети, когда уровень заряда достигает 100%. Оптимальный диапазон заряда, согласно рекомендациям специалистов, составляет от 25% до 85%.

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