Уронить каплю черничного варенья или случайно раздавить свежую ягоду на одежду может быть проблематично. Мы предлагаем несколько способов, которые помогут вам избавиться от черничных пятен.

- Разведите борную кислоту с водой в равных пропорциях (1:1). Нанесите смесь на пятно и оставьте до полного исчезновения. Этот метод хорошо подходит для кухонных полотенец, но не рекомендуется для деликатных тканей.

- Измельчите 2 таблетки аспирина и смешайте с водой в соотношении 2:1. Нанесите полученную кашицу на пятно и оставьте на 3 часа. После этого постирайте одежду как обычно. Этот способ особенно эффективен для белой одежды.

- Смешайте уксус и лимонный сок (1 столовая ложка уксуса на 2 грамма лимонной кислоты). Нанесите раствор на пятно, а после исчезновения черничного следа прополощите ткань и постирайте как обычно.

- Один из простых способов — засыпать пятно солью и капнуть немного газированной минеральной воды. Результат будет заметен через 10 минут, после чего можно стирать.

- Полейте пятно крутым кипятком. Однако будьте осторожны, так как не каждая ткань выдержит такой температурный удар.