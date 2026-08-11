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Какое удобрение внести в землю при осенней перекопке 0 557

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое удобрение внести в землю при осенней перекопке

Опытный огородник знает, что почву следует перекапывать осенью для её восстановления к новому сезону. Важно также внести удобрения, но следует помнить, что многие из них могут закислять грунт, что потребует дополнительных средств для раскисления.

 

Доломитовая мука не только нейтрализует кислую реакцию почвы, но и насыщает её кальцием и магнием. Применять муку рекомендуется именно при осенней перекопке, так как она начинает действовать не сразу и требует времени.

Основные преимущества использования доломитовой муки:

  • безопасность для растений;
  • долгий срок действия (от 3 до 5 лет);
  • почва насыщается важными элементами;
  • улучшается урожайность капусты, свеклы, тыквы, лука и огурцов.

Важно помнить, что с доломитовой мукой нельзя одновременно вносить азотные подкормки. Между процедурами должна пройти минимум неделя.

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