Садоводы часто задаются вопросом: нужно ли удалять усы у кустов клубники или оставить их для размножения. Опытные дачники уверены, что обрезка усов обязательна. Для получения крупных ягод эту процедуру рекомендуется проводить дважды за сезон.

Первую обрезку следует проводить в начале вегетационного периода. Если эту процедуру пропустить, урожай будет менее привлекательным, ягоды окажутся мелкими, а общее плодоношение будет не таким обильным.

Вторую обрезку делают по завершении периода плодоношения. В этот момент садоводы, желающие размножить клубнику, выбирают самые крепкие и здоровые усы.

Укоренение происходит стороной, которая ближе к материнскому кусту. Усы, не предназначенные для размножения, также удаляются и могут быть отправлены в компостную яму.

Для обрезки усов используют острый секатор или ножницы, которые предварительно дезинфицируют, чтобы избежать заноса инфекций на грядку.