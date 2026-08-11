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Обрезка листьев клубники: стоит ли оставлять усы для размножения? 0 208

Дом и сад
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обрезка листьев клубники: стоит ли оставлять усы для размножения?

Садоводы часто задаются вопросом: нужно ли удалять усы у кустов клубники или оставить их для размножения. Опытные дачники уверены, что обрезка усов обязательна. Для получения крупных ягод эту процедуру рекомендуется проводить дважды за сезон.

 

Первую обрезку следует проводить в начале вегетационного периода. Если эту процедуру пропустить, урожай будет менее привлекательным, ягоды окажутся мелкими, а общее плодоношение будет не таким обильным.

Вторую обрезку делают по завершении периода плодоношения. В этот момент садоводы, желающие размножить клубнику, выбирают самые крепкие и здоровые усы.

Укоренение происходит стороной, которая ближе к материнскому кусту. Усы, не предназначенные для размножения, также удаляются и могут быть отправлены в компостную яму.

Для обрезки усов используют острый секатор или ножницы, которые предварительно дезинфицируют, чтобы избежать заноса инфекций на грядку.

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