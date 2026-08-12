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Как использовать крапиву для удобрения участка 0 70

Дом и сад
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как использовать крапиву для удобрения участка

Крапива, считавшаяся сорняком, может стать отличной альтернативой минеральным удобрениям.

 

Чтобы превратить крапиву в ценное удобрение, вам понадобятся перчатки и бочка. Защитите руки от жгучих волосков и соберите крапиву, выросшую на вашем участке или рядом с ним.

Поместите собранное сырье в бочку, плотно утрамбовав. Лучше всего расположить бочку подальше от дома и соседей, чтобы избежать неприятного запаха.

Залейте крапиву водой и оставьте на 3-4 дня. В течение этого времени смесь будет шипеть и пузыриться. Как только эти процессы прекратятся, ваше удобрение будет готово к использованию.

Тщательно перемешайте содержимое бочки, затем зачерпните 2 литра получившегося удобрения и разведите его в 10 литрах воды. Это удобрение можно использовать для полива под корень огурцов, томатов, тыквы и яблонь.

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