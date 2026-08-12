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Как избавиться от лишайников на плодовых деревьях 0 141

Дом и сад
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от лишайников на плодовых деревьях

Лишайники, известные как индикаторы чистоты, часто обитают на яблонях, грушах, сливе и вишне, а также на ягодных кустарниках, таких как смородина и крыжовник.

 

Лишайники сами по себе не представляют опасности для растений. Однако их присутствие может создавать условия для развития различных болезней и привлекать насекомых-вредителей.

Чтобы удалить лишайники с деревьев и кустарников, вам понадобится хозяйственное мыло. Натрите брусок мыла на крупной терке и растворите стружку в литре теплой воды. Затем добавьте 5 граммов медного купороса и тщательно перемешайте, чтобы мыло полностью растворилось.

Перелейте полученную жидкость в пульверизатор и обработайте лишайники. После этого аккуратно соскоблите их с коры с помощью жесткой металлической щетки.

В завершение обработайте ствол дерева железным купоросом, для чего на 10 литров воды потребуется 600 граммов препарата.

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