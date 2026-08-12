Чтобы устранить неприятный запах в холодильнике, часто достаточно его просто помыть. Однако, если под рукой нет моющих средств или вы предпочитаете использовать натуральные компоненты, можно воспользоваться подручными средствами.

1. Обработайте стенки холодильника перекисью водорода. Для этого распылите раствор по всей поверхности холодильника, а через 3–5 минут протрите насухо полотенцем.

2. Раствор уксуса с водой в соотношении 1:8 также поможет устранить неприятный запах. Протрите все полки этим раствором.

3. Пищевая сода эффективно убирает тухлый запах. Смешайте 4 ложки соды с водой до кашеобразного состояния, нанесите смесь на стенки и полки холодильника с помощью губки и оставьте на полчаса.

4. Нашатырный спирт не оставляет разводов и эффективно растворяет жир. Он поможет, если запах остался после обработки уксусом. Растворите пару капель нашатыря в стакане воды, намочите тряпку и тщательно протрите полки и ящики холодильника. После этого просушите пластмассу чистым полотенцем и оставьте холодильник проветриваться на ночь.

Не забудьте надеть медицинскую маску и резиновые перчатки!

5. Если запах не сильный, можно использовать натуральные поглотители запаха. Поставьте стакан с кофейными зернами, кусок чёрного хлеба, дольку цитруса, ломтик картофеля или яблока. Учтите, что они быстро портятся и могут плесневеть.