На занавесках скапливается пыль и различные домашние ароматы. Как правильно стирать тюль? Вот один из способов:

Сначала вытряхните тюль на улице, чтобы избавиться от мелких частиц. Затем замочите изделие в воде на пару часов.

После этого замените воду на чистую и теплую, желательно около 40 градусов. В таз добавьте стакан крупной соли и гель или порошок для стирки. Все компоненты перемешайте и снова замочите тюль на 2 часа.

Для последнего замачивания добавьте в воду 3-4 столовые ложки аммиака и порошок. Держите тюль в растворе около часа-полтора.

После этого рекомендуется положить ткань в стиральную машину и установить режим полоскания.