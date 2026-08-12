Важным моментом для огородников является правильная и своевременная подкормка огурцов. Это особенно актуально, если вы хотите, чтобы растения продолжали плодоносить до октября, даже когда основной урожай уже собран.

УХОД ЗА ОГУРЦАМИ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ



Огурцы активно забирают из почвы полезные вещества, поэтому удобрение почвы не следует прекращать. В конце июля рекомендуется подкормить растения азотом.

Для этого можно развести коровяк с водой в соотношении 1 к 1 или приготовить смесь из 10 литров воды и 1 столовой ложки мочевины. Также полезно подкормить огурцы золой, как в сухом виде, так и в виде раствора.

Одним из эффективных удобрений в конце июля является гумат калия. Для его применения нужно развести 1 столовую ложку вещества в ведре воды.

Чтобы увеличить количество завязей и улучшить вкус огурцов, можно использовать борную кислоту. Для этого два грамма вещества разводят в 10 литрах воды. Полученным раствором можно опрыскивать листья огурцов или вносить под корень. Однако делать это следует в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха комфортна для растений, так как огурцы не переносят ни жару, ни холод.