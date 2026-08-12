Попробовав вкусный помидор с рынка, дачник решает сохранить семена для будущей посадки. Однако, после ухода за рассадой урожай может оказаться неудачным. Рассмотрим, как правильно собрать семена самостоятельно.
Несколько хитростей
Важно знать, когда собирать семена и плоды. Например, раннеспелые сорта созревают в конце июля, среднеспелые — к середине августа, а поздние — в первой половине сентября.
Выбирайте плоды с самых крепких и здоровых растений, помидоры должны быть правильной формы и одинакового размера.
Для семян отбирайте плоды только с двух нижних кистей и с центрального стебля.
Если сорт дает плоды преимущественно среднего размера, выбирайте именно такие, не ограничивайтесь одним большим плодом.
Что касается зрелости, можно использовать спелые, бурые, зеленые или те, что дозрели в ящике. Однако от перезрелых лучше отказаться, так как семена могут быть проросшими.
Как заготовить семена
1. Нарежьте плод ломтиками.
2. Извлеките семена, поместите их в емкость (не металлическую) и добавьте немного воды.
3. Через 2 дня защитная пленка должна полностью раствориться. Если появилась плесень, ее можно смыть.
4. Слейте воду, промойте семена в чистой воде, выберите крупные семена, а те, что всплыли, выбросьте. Для посадки годятся только те, что опустились на дно.
5. Высушите семена, сложите в бумажные конверты, подпишите и уберите на хранение.
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