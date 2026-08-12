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Как собрать семена томатов для посадки в будущем 0 773

Дом и сад
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как собрать семена томатов для посадки в будущем

Попробовав вкусный помидор с рынка, дачник решает сохранить семена для будущей посадки. Однако, после ухода за рассадой урожай может оказаться неудачным. Рассмотрим, как правильно собрать семена самостоятельно.

 

Несколько хитростей

Важно знать, когда собирать семена и плоды. Например, раннеспелые сорта созревают в конце июля, среднеспелые — к середине августа, а поздние — в первой половине сентября.

Выбирайте плоды с самых крепких и здоровых растений, помидоры должны быть правильной формы и одинакового размера.

Для семян отбирайте плоды только с двух нижних кистей и с центрального стебля.

Если сорт дает плоды преимущественно среднего размера, выбирайте именно такие, не ограничивайтесь одним большим плодом.

Что касается зрелости, можно использовать спелые, бурые, зеленые или те, что дозрели в ящике. Однако от перезрелых лучше отказаться, так как семена могут быть проросшими.

Как заготовить семена

1. Нарежьте плод ломтиками.

2. Извлеките семена, поместите их в емкость (не металлическую) и добавьте немного воды.

3. Через 2 дня защитная пленка должна полностью раствориться. Если появилась плесень, ее можно смыть.

4. Слейте воду, промойте семена в чистой воде, выберите крупные семена, а те, что всплыли, выбросьте. Для посадки годятся только те, что опустились на дно.

5. Высушите семена, сложите в бумажные конверты, подпишите и уберите на хранение.

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