Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ускорить созревание томатов 0 127

Дом и сад
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ускорить созревание томатов

Август — важный месяц для огородников, выращивающих томаты. В это время вносят подкормку, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшает их вкус, делая плоды более сладкими и крупными.

 

Важно помнить, что помидоры не будут сладкими без подкормки, содержащей калий. Существует два подхода: одни дачники покупают готовые составы с этим макроэлементом, другие готовят раствор на основе золы.

Создание подкормки на основе древесной золы включает несколько шагов:

1. Просейте древесную золу. Для приготовления обычной порции подкормки потребуется стакан просеянной золы, которую нужно смешать с ведром отстоянной воды.

2. Внесите полученный состав под корень. На каждое растение выделите полтора-два литра зольного удобрения.

3. Перед внесением подкормки растения следует полить обычной водой. Зольное удобрение вносят раз в 14 дней.

Чтобы вырастить крупные и сладкие томаты, можно использовать готовые зольные составы, например, раствор сульфата калия. Столовую ложку этого средства растворите в десяти литрах воды и подкармливайте помидоры данным составом раз в 7 дней.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как избавиться от хмеля в огороде без использования химии и гербицидов
Изображение к статье: Какое удобрение внести в землю при осенней перекопке
Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Изображение к статье: Как правильно высушить мелиссу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: трактор с картофелем
Бизнес
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире
В мире животных
Изображение к статье: Фемида
Политика
Изображение к статье: Глаза
Люблю!
1
Изображение к статье: Rietumu Banka провел эмиссию облигаций Grand Credit
Бизнес
Изображение к статье: Руководство Фонда интеграции общества на пресс-конференции
Политика
1
Изображение к статье: трактор с картофелем
Бизнес
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире
В мире животных
Изображение к статье: Фемида
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео