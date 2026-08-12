Август — важный месяц для огородников, выращивающих томаты. В это время вносят подкормку, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшает их вкус, делая плоды более сладкими и крупными.

Важно помнить, что помидоры не будут сладкими без подкормки, содержащей калий. Существует два подхода: одни дачники покупают готовые составы с этим макроэлементом, другие готовят раствор на основе золы.

Создание подкормки на основе древесной золы включает несколько шагов:

1. Просейте древесную золу. Для приготовления обычной порции подкормки потребуется стакан просеянной золы, которую нужно смешать с ведром отстоянной воды.

2. Внесите полученный состав под корень. На каждое растение выделите полтора-два литра зольного удобрения.

3. Перед внесением подкормки растения следует полить обычной водой. Зольное удобрение вносят раз в 14 дней.

Чтобы вырастить крупные и сладкие томаты, можно использовать готовые зольные составы, например, раствор сульфата калия. Столовую ложку этого средства растворите в десяти литрах воды и подкармливайте помидоры данным составом раз в 7 дней.