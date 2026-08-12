Орхидеи — это удивительные растения, которые могут потерять свою привлекательность из-за воздушных корней. Обрезать эти корни нельзя, так как они необходимы для получения полезных микроэлементов. Однако с ними можно справиться и без обрезки!

Первым шагом к восстановлению красивого внешнего вида фаленопсиса является прекращение полива на неделю.

По истечении этого времени аккуратно извлеките растение из горшка, стараясь не повредить корни. Очистите подземные корни от коры или керамзита, удалите поврежденные, засохшие и пораженные гнилью корешки. Промойте корни в теплой воде, затем поместите орхидею в ведро с водой на полчаса, чтобы листья оставались на поверхности.

За это время корни впитают воду и станут более гибкими. Теперь можно поместить орхидею в более крупный горшок вместе со всеми корнями, включая воздушные. Если корни не укладываются, держите цветок одной рукой за листья, а другой рукой поворачивайте горшок, чтобы корни удобно разместились на дне.

Затем засыпьте растение керамзитом или корой и полейте.