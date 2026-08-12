Компостная куча предназначена для производства удобрений, а не для подкормки мелких грызунов на участке. Если их не прогнать вовремя, они могут начать размножаться и пробираться в дом.

Предлагаем несколько вариантов, которые помогут в борьбе с мышами.

1. Важно обратить внимание на то, что именно добавляется в компост. Если в нем есть лакомства, которые нравятся грызунам, лучше их избегать. Например, не стоит бросать в компост хлеб и остатки мучных изделий.

2. Мыши боятся резких звуков. Поэтому стоит рассмотреть ловушки, отпугивающие грызунов шумом. Можно вставить в землю железные прутья, а на них надеть надрезанные пластиковые бутылки, которые будут греметь от ветра.

3. Хорошим вариантом будет закрытая компостная яма без щелей, через которые могут пройти вредители. Если яма открыта, можно использовать мелкую рабицу или сетку для укрытия.

4. Мыши, как и многие другие существа, не любят некоторые запахи. Например, им не нравятся лаванда, мята и бузина. Эти растения можно высаживать по периметру компостной ямы.

5. Как известно, лучший способ борьбы с мышами — завести кошку.