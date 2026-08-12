Многие дачники часто смешивают древесную золу с минеральными удобрениями для усиления эффекта. Однако это делать нельзя! При смешивании происходит химическая реакция, в результате которой аммиак улетучивается. Это нарушает баланс основных микроэлементов в почве, и растения начинают испытывать нехватку азота. Поэтому золу не следует вносить вместе с аммофоской, сульфатом аммония или аммиачной селитрой.



Также не рекомендуется сочетать золу с фосфорными удобрениями, так как в золе уже содержится фосфор. Переизбыток этого элемента в почве может привести к хлорозу у выращиваемых культур.



Суперфосфат делает золу вредной для почвы, поэтому смешивать эти два полезных компонента категорически не рекомендуется.