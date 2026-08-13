Существует несколько случаев, когда это аптечное средство может заменить дорогие устройства. Давайте рассмотрим, как использовать йод не только для удаления заноз.

**Обеззараживание воды**

Чтобы продезинфицировать пять литров воды, потребуется всего 1 мл йода. Каплю йода нужно растворить в воде и подождать полчаса. Этого времени достаточно, чтобы йод подействовал.

**Проверка качества сметаны**

Как узнать, есть ли в сметане загуститель или крахмал? На этот вопрос поможет ответить йод. Всего одна капля средства покажет наличие крахмала или загустителя. Темно-серый или синий цвет сметаны после добавления йода указывает на их наличие. Если же продукт становится коричневым, то примесей нет.

**Проверка качества меда**

В стакане воды растворите столовую ложку меда, затем добавьте несколько капель йода. Если раствор стал синим, это означает, что в мед добавляли муку или крахмал. Если цвет не изменился, то продукт качественный.

**Отучение кота от туалета мимо лотка**

Посыпьте место, куда сходил кот, содой. Затем приготовьте раствор, растворив несколько капель йода в воде. Этим средством обработайте участок. После этого животное будет обходить это место стороной.