Садоводы часто сталкиваются с проблемой осыпания плодов с яблонь, что обычно указывает на нехватку питательных веществ. Эту ситуацию можно исправить, правильно внося удобрения.

Опытные садоводы рекомендуют вносить удобрения четыре раза в год — с весны до осени. Зимой растения находятся в состоянии покоя и не могут усваивать дополнительные питательные вещества.

Первую подкормку яблонь следует проводить в апреле, когда начинают распускаться почки. В качестве удобрения подойдет органика, такая как перегной, которую нужно заделать в почву.

Также можно использовать мочевину. Норма расхода составляет 0,5 кг на одно дерево.

Вторую подкормку рекомендуется делать в начале цветения. Перед внесением удобрений необходимо обильно полить землю. Для этого подойдет смесь из 150 граммов мочевины, 250 граммов суперфосфата и 200 граммов калийного удобрения, растворенных в 50 литрах воды.

Третью подкормку желательно проводить на этапе созревания плодов. Для одного дерева нужно взять 30 литров отстоянной или дождевой воды, в которую добавляют 3 грамма порошкового натрия и 130 граммов нитрофоски.

Последнюю подкормку садоводы рекомендуют вносить осенью, после сбора урожая. В 40 литрах воды нужно смешать 300 граммов калийных удобрений и такое же количество фосфорных соединений.

Если все эти удобрения вносить вовремя, яблоня будет долго радовать вас обильным и качественным урожаем.