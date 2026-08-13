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Как поливать свеклу соленой водой для сладкого урожая 0 63

Дом и сад
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как поливать свеклу соленой водой для сладкого урожая

Существует один овощ, который выигрывает от полива соленой водой. Эта подкормка делает свеклу более сладкой и улучшает её хранение зимой.

 

Чтобы понять, когда следует поливать свеклу соленой водой, обратите внимание на её листья. Если они приобрели красный оттенок и уменьшились в размере, это сигнал от растения - пора поливать. Однако важно не переусердствовать.

Если кустик выглядит здоровым, достаточно добавить чайную ложку каменной соли на ведро теплой воды. Если ботва выглядит плохо, можно использовать две столовые ложки соли на 10-литровое ведро с водой.

Последний полив таким раствором рекомендуется проводить за месяц до сбора урожая, а обычный полив следует прекратить за три недели до этого.

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