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Когда выкапывать картошку и как сохранить урожай 0 70

Дом и сад
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда выкапывать картошку и как сохранить урожай

Картофель — универсальный корнеплод, который можно использовать в различных блюдах. Многие огородники предпочитают его выращивание на своих участках. Но как определить, что настало время для его уборки?

 

Не стоит спешить с выкапыванием картофеля, иначе клубни могут плохо храниться. Для начала рекомендуется выкопать несколько кустиков с двух сторон грядки, чтобы оценить их состояние. Обратите внимание на клубни: они должны хорошо отделяться от корней, а кожица не должна сдираться при легком царапании.

Если все в порядке, можно приступать к выкапыванию. Лучше всего делать это в солнечный день. Полную уборку следует завершить до того момента, когда ночная температура опустится до 8 градусов выше нуля.

После сбора картофель необходимо просушить, что займет около 2-3 недель. За это время подсохнут мелкие повреждения, кожура станет более грубой, а также проявятся больные плоды, которые не подходят для хранения.

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