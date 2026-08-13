Картофель — универсальный корнеплод, который можно использовать в различных блюдах. Многие огородники предпочитают его выращивание на своих участках. Но как определить, что настало время для его уборки?

Не стоит спешить с выкапыванием картофеля, иначе клубни могут плохо храниться. Для начала рекомендуется выкопать несколько кустиков с двух сторон грядки, чтобы оценить их состояние. Обратите внимание на клубни: они должны хорошо отделяться от корней, а кожица не должна сдираться при легком царапании.

Если все в порядке, можно приступать к выкапыванию. Лучше всего делать это в солнечный день. Полную уборку следует завершить до того момента, когда ночная температура опустится до 8 градусов выше нуля.

После сбора картофель необходимо просушить, что займет около 2-3 недель. За это время подсохнут мелкие повреждения, кожура станет более грубой, а также проявятся больные плоды, которые не подходят для хранения.