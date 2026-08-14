Урожай для домашнего дозревания следует собирать до наступления стабильного холодного времени года. С куста нужно снимать не все зеленые томаты, а только светло-зеленые плоды с желтыми и темными красными прожилками.

Срезать их нужно вместе с плодоножкой, действуя аккуратно, чтобы не повредить кожуру. Затем важно отобрать самые здоровые помидоры, у которых нет признаков повреждений и заболеваний, таких как фитофтороз.

После этого здоровые томаты нужно аккуратно очистить от грязи и уложить на дозревание любым удобным способом.

Виды дозревания в домашних условиях:

Способ «на кусте»

Этот метод требует минимальных усилий от садовода. Необходимо выдернуть томатные кусты, стряхнуть с них землю и подвесить корнями вверх в сухом, теплом помещении.

Главное условие — кусты не должны соприкасаться. В зеленой массе и корнях остается много питательных элементов, благодаря чему томаты не только созреют, но и станут сочнее, вкуснее и слаще.

Послойное укладывание

Этот способ предполагает созревание в пластиковых или деревянных ящиках в проветриваемом и влажном (до 85%) месте при температуре +15°C.

Томаты укладываются в 3 слоя, каждый из которых присыпается опилками или бумагой. Скорость покраснения в этом случае медленная и может занять до 1 месяца.

Стандартный способ

Этот метод включает хранение томатов в ящиках открытого типа во влажном и проветриваемом месте с температурой не ниже +20°C.

Помидоры укладываются слоями друг на друга, и их следует проверять на готовность пару раз в неделю. Для ускорения процесса в ящики можно положить бананы.