Чистка кроссовок — задача не слишком сложная, но важно знать, как её правильно проводить. Если делать всё верно, обувь будет выглядеть как новая, а неправильные действия могут привести к повреждениям.

Налейте воду в тарелку или другую ёмкость, добавьте немного моющего средства или порошка для стирки и размешайте. Опустите в полученный раствор зубную щетку и натрите кроссовки — с помощью чистящего средства грязь удалять станет гораздо проще. Если встретится особенно сложное пятно, можно использовать неразведённое средство для мытья посуды или порошок: насыпьте его на щётку и аккуратно потрите пятно.

Когда вся поверхность обуви будет обработана, протерите кроссовки влажной тканью, чтобы убрать остатки чистящего средства. Важно: старайтесь минимально использовать воду на кожаных частях обуви.

Чтобы подошва стала совершенно чистой, замочите её в воде и потерите щёткой. Затем немного смочите стиральную резинку в воде и пройдитесь ею по подошве — это поможет удалить глубоко въевшуюся грязь.

Для закрепления эффекта протрите подошву влажной салфеткой.

Во время чистки уделите особое внимание носку — вода не должна скапливаться там. Также внутрь кроссовок можно положить бумажные полотенца, чтобы предотвратить попадание воды.

При чистке стелек главная задача — устранить запах. Для этого используйте пищевую соду: насыпьте немного внутрь обуви и оставьте на пару часов, после чего вытряхните и протрите стельку чистой тряпкой.