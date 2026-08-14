Удалить пятно от кофе с одежды можно без особых усилий, если начать чистку сразу после появления загрязнения. Опытные хозяйки используют несколько безопасных для ткани способов.

Соль и сода

Смешайте соль и соду в равных пропорциях и нанесите на пятно. Это нужно сделать до того, как кофе впитается и высохнет. Оставьте смесь на полчаса, а затем постирайте вещь в машинке.

Существует и другой способ. В одном литре воды растворите 2 столовые ложки соды и добавьте немного жидкого хозяйственного мыла для усиления эффекта. Замочите вещь на 2-3 часа, а затем постирайте любым удобным способом.

Нашатырный спирт

В одном литре воды растворите 1 чайную ложку нашатырного спирта. Смачивайте губку в полученном растворе и протирайте кофейное пятно. Под загрязнение положите салфетку, чтобы впиталась лишняя жидкость.

Перекись водорода

Нанесите перекись на сухую ткань и оставьте на 30 минут. Затем промойте в прохладной воде и постирайте любым удобным способом. Если пятно успело засохнуть, замочите вещь в теплой воде с предварительно размешанной перекисью водорода.