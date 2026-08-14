Каждое загрязнение требует особого подхода – расскажем, как удалить следы от косметики, извести, клея и других пятен.

Косметика

Следы от декоративной косметики можно легко удалить с помощью мицеллярной воды или средства для мытья посуды.

Жирные следы

В этом случае снова поможет моющее средство для посуды, так как его состав предназначен для растворения жира.

Маркер, ручка, фломастер

Смочите ватный диск в спирте или водке и аккуратно сотрите надпись.

Стойкие и застарелые пятна

Для борьбы с наиболее сложными загрязнениями подойдет обычный лимон. Разрежьте фрукт пополам и протрите срезом пятно, после чего его будет легко удалить.

Синька также поможет избавиться от любых видов пятен. Разведите несколько кристалликов в воде и протрите зеркало.

Мутные участки

Для очистки мутных участков используйте молоко с низким содержанием жира. Пропитайте текстильную салфетку и протрите проблемные зоны.

Известковый налёт

Для удаления известкового налета используйте уксус.

Мел или зубной порошок также часто применяются против известкового налета на зеркальной поверхности.

Клей и наклейки

Обработайте след горячей водой и аккуратно соскоблите скребком.

Также можно растворить подобное пятно жидкостью для снятия лака.

Если у вас есть маргарин, растопите небольшое количество и нанесите на след от наклейки на 15 минут. Затем вы сможете легко удалить липкий слой.

Старые, затвердевшие наклейки можно прогреть феном, а затем удалить.