Каждое загрязнение требует особого подхода – расскажем, как удалить следы от косметики, извести, клея и других пятен.
Косметика
Следы от декоративной косметики можно легко удалить с помощью мицеллярной воды или средства для мытья посуды.
Жирные следы
В этом случае снова поможет моющее средство для посуды, так как его состав предназначен для растворения жира.
Маркер, ручка, фломастер
Смочите ватный диск в спирте или водке и аккуратно сотрите надпись.
Стойкие и застарелые пятна
Для борьбы с наиболее сложными загрязнениями подойдет обычный лимон. Разрежьте фрукт пополам и протрите срезом пятно, после чего его будет легко удалить.
Синька также поможет избавиться от любых видов пятен. Разведите несколько кристалликов в воде и протрите зеркало.
Мутные участки
Для очистки мутных участков используйте молоко с низким содержанием жира. Пропитайте текстильную салфетку и протрите проблемные зоны.
Известковый налёт
Для удаления известкового налета используйте уксус.
Мел или зубной порошок также часто применяются против известкового налета на зеркальной поверхности.
Клей и наклейки
Обработайте след горячей водой и аккуратно соскоблите скребком.
Также можно растворить подобное пятно жидкостью для снятия лака.
Если у вас есть маргарин, растопите небольшое количество и нанесите на след от наклейки на 15 минут. Затем вы сможете легко удалить липкий слой.
Старые, затвердевшие наклейки можно прогреть феном, а затем удалить.
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