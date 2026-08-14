Если оставить землю после сбора урожая без обработки, она быстро будет захвачена сорняками, что приведет к эрозии и снижению плодородия.

Одним из самых распространенных методов восстановления почвы является посадка сидеральных культур. Если в следующем году на этом участке снова планируется высадка картофеля, можно использовать любые сидераты.

Если же земля будет засеяна другой культурой, необходимо соблюдать правила севооборота сельскохозяйственных растений.

Культуры-сидераты не должны принадлежать к одному семейству с растениями, которые будут высажены в новом сезоне.

Что и когда сеять

До 1 сентября огородники высаживают почти все виды сидеральных культур: фацелию, рапс, донник и другие. Озимую горчицу или рапс высеивают до 15 сентября. Эти сроки обусловлены тем, что большинство культур не успеет развить оптимальную корневую систему до наступления холодов, что снизит эффективность.

Заделывать или нет

Ответ на этот вопрос зависит от типа почвы. На суглинках рекомендуется заделывать сидераты, чтобы к весне грунт оставался рыхлым. На песчаных почвах это можно не делать, так как сидераты в данном случае будут служить дополнительной защитой от растрескивания.