Существуют важные советы по выбору расцветки штор и жалюзи, которые помогут не только украсить интерьер, но и защитить от солнечного света.

Если окна комнаты выходят на солнечную сторону, стоит рассмотреть более темные и холодные оттенки штор. Обилие света в таком помещении позволит избежать ощущения полумрака, и света будет всегда достаточно. При выборе между темными и холодными тканями предпочтение лучше отдать холодным тонам, так как с темными оттенками нужно быть осторожным, чтобы не испортить геометрию комнаты. К таким цветам относятся черный, темно-серый и графитовый. Холодные тона, такие как синий или фиолетовый, даже в жаркую погоду создадут эффект прохлады в комнате.

Второй вариант — это помещения, которые частично или полностью затенены. Это может происходить по разным причинам: дома рядом могут затенять друг друга, деревья за окном перекрывают солнечный свет, или дом расположен так, что солнце огибает его сбоку и не попадает прямо в окна. В таких случаях рекомендуется выбирать яркие теплые оттенки, чтобы добавить ярких красок в комнату даже при недостатке освещения. Бежевые, желтые и оранжевые оттенки отлично подойдут для помещений с нехваткой дневного света.