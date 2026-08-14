Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как выбрать цвет штор и жалюзи 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать цвет штор и жалюзи

Существуют важные советы по выбору расцветки штор и жалюзи, которые помогут не только украсить интерьер, но и защитить от солнечного света.

 

Если окна комнаты выходят на солнечную сторону, стоит рассмотреть более темные и холодные оттенки штор. Обилие света в таком помещении позволит избежать ощущения полумрака, и света будет всегда достаточно. При выборе между темными и холодными тканями предпочтение лучше отдать холодным тонам, так как с темными оттенками нужно быть осторожным, чтобы не испортить геометрию комнаты. К таким цветам относятся черный, темно-серый и графитовый. Холодные тона, такие как синий или фиолетовый, даже в жаркую погоду создадут эффект прохлады в комнате.

Второй вариант — это помещения, которые частично или полностью затенены. Это может происходить по разным причинам: дома рядом могут затенять друг друга, деревья за окном перекрывают солнечный свет, или дом расположен так, что солнце огибает его сбоку и не попадает прямо в окна. В таких случаях рекомендуется выбирать яркие теплые оттенки, чтобы добавить ярких красок в комнату даже при недостатке освещения. Бежевые, желтые и оранжевые оттенки отлично подойдут для помещений с нехваткой дневного света.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пять способов использования глицерина в быту
Изображение к статье: Уход за ремонтантной малиной для сбора урожая до морозов
Изображение к статье: Дозревание томатов в домашних условиях: народные методы
Изображение к статье: Четыре необычных способа использования йода в быту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
Наша Латвия
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятно от кофе с одежды: проверенные методы
Дом и сад
Изображение к статье: Как сушить укроп в домашних условиях
Еда и рецепты
Изображение к статье: дрон у границы Латвии
В мире
1
Изображение к статье: Когда лучше собирать красную рябину для максимальной пользы?
Дом и сад
Изображение к статье: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Люблю!
Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
Наша Латвия
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятно от кофе с одежды: проверенные методы
Дом и сад
Изображение к статье: Как сушить укроп в домашних условиях
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео