Красная рябина — одна из самых полезных ягод, однако она недооценена. Ягоды как сортовой, так и дикой рябины полезны, если они выросли в экологически чистых условиях. Рябина хорошо впитывает вещества из воздуха, поэтому не стоит собирать ее возле дорог.

Идеальное время для сбора ягод красной рябины для сушки, заморозки и длительного хранения — начало осени, сентябрь, до первых заморозков. В это время ягоды уже налились, набрали нужный вес и форму. Сильных заморозков еще не было, а значит рябина не потеряла свою привычную горечь. Ягоды крепкие, поэтому будут хорошо и долго храниться.

Собираем ягоды прямо кистями. Для сушки ягоды моем, убираем все веточки, раскладываем на противне и отправляем в духовку. Периодически их помешиваем. Доставать и убирать сушеные ягоды на хранение можно, когда они перестанут слипаться.

Перед заморозкой ягоды также моем, просушиваем и отправляем в морозилку.

Для длительного хранения в свежем виде ягоды мыть не нужно, плодоножки тоже удалять не следует. Кисти связываем в пучок и подвешиваем под потолок в погребе. При температуре около 0 градусов рябина будет храниться минимум полгода. Если оставить ее при комнатной температуре, срок хранения сократится до 2-3 месяцев.

В это же время лучше собирать рябину на настойку и вино. Она будет достаточно сочной и терпкой — именно то, что нужно для подобных напитков.

После первых заморозков горечь у рябины уходит, ягоды становятся более сладкими. В это время лучше всего собирать ягоды на варенье и другую консервацию.

Ягоды легко отделяются от плодоножки, поэтому собирать их нужно отдельно, а не кистями. После морозов рябина становится мягкой и сочной, что делает ее непригодной для хранения в свежем виде.