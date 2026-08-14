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Пять способов использования глицерина в быту 0 115

Дом и сад
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять способов использования глицерина в быту

Глицерин находит применение в различных сферах, включая решение бытовых задач. Рассмотрим пять ситуаций, когда глицерин может помочь и сэкономить на дорогих средствах.

 

Отмывает полы

Во время уборки добавьте несколько капель глицерина в воду для мытья полов. Это средство придаст блеск напольному покрытию и поможет лучше его очистить. После мытья глицерином по полу можно смело ходить в белоснежных носках.

Выводит пятна с одежды

В небольшой кружке смешайте одну чайную ложку глицерина и одну чайную ложку нашатырного спирта. С помощью ватного диска нанесите состав на пятно и оставьте на 60 минут. Затем постирайте вещь как обычно.

Борется с сухостью кожи рук

В мисочку налейте теплую воду и добавьте немного глицерина. Опустите руки в этот раствор и подержите несколько минут. Такая процедура смягчит кожу рук, создавая тонкую пленку.

Заботится о кожаных вещах

Глицерином можно протирать кожаные изделия, чтобы придать им блеск и сделать более мягкими. Если куртка или сумка слегка заполировались, это средство станет отличным вариантом для ухода.

Борется с пылью

Многие замечают, что через 2-3 дня после уборки пыль вновь оседает на поверхностях, создавая впечатление, что порядок не наводили. Чтобы пыль оседала медленнее, поверхности можно протирать раствором глицерина. Это средство образует тонкую пленку, которая некоторое время будет отталкивать микрочастицы пыли.

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