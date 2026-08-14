Осенний полив следует проводить после опадения листьев, перед наступлением холодов, но при этом при положительной температуре. Полив в начале листопада может вызвать повторную вегетацию, что нежелательно.

Считается, что влажная почва меньше промерзает и обладает лучшей теплопроводностью, что позволяет теплу из нижних слоев грунта согревать корни растений в холодный период.

Важно хорошо промочить весь земляной ком, в котором находится корневая система растения (примерно 30-50 см вглубь), что требует от 60 до 200 литров воды (в зависимости от возраста деревьев).

После полива (например, на следующий день) многие огородники рекомендуют разрыхлить почву в приствольном круге.

Однако, если ваши растения растут на хорошем слое дернины или под газонной травой, то перекапывать почву не нужно.