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Почему важно поливать плодовые деревья осенью 0 51

Дом и сад
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему важно поливать плодовые деревья осенью

Осенний полив следует проводить после опадения листьев, перед наступлением холодов, но при этом при положительной температуре. Полив в начале листопада может вызвать повторную вегетацию, что нежелательно.

 

Считается, что влажная почва меньше промерзает и обладает лучшей теплопроводностью, что позволяет теплу из нижних слоев грунта согревать корни растений в холодный период.

Важно хорошо промочить весь земляной ком, в котором находится корневая система растения (примерно 30-50 см вглубь), что требует от 60 до 200 литров воды (в зависимости от возраста деревьев).

После полива (например, на следующий день) многие огородники рекомендуют разрыхлить почву в приствольном круге.

Однако, если ваши растения растут на хорошем слое дернины или под газонной травой, то перекапывать почву не нужно.

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