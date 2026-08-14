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Уход за ремонтантной малиной для сбора урожая до морозов 0 24

Дом и сад
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уход за ремонтантной малиной для сбора урожая до морозов

Существует несколько важных аспектов ухода за ремонтантной малиной, которые помогут обеспечить хороший урожай до наступления морозов. Это растение требует особого внимания: кусты не будут развиваться в неблагоприятных условиях. Однако, если уделить должное внимание малине во второй половине лета, она будет плодоносить до первых заморозков.

 

Обрезка

Прежде всего, необходимо удалить слабые и больные нижние листья, которые загущают куст и не способствуют урожайности. Остальные молодые побеги следует укоротить до высоты 20-25 см.

Подкормка

Для того чтобы ягоды были сладкими, а кусты развивались гармонично во второй половине лета, растения нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Азотные составы в этот период уже не столь актуальны.

Например, ремонтантную малину можно подкормить древесной золой или калимагнезией. Минеральное удобрение готовится следующим образом: 20 г вещества растворяют в десяти литрах воды и вносят по 5 литров на каждый квадратный метр.

Мульчирование

Садоводы обязательно мульчируют малину соломой или скошенной травой. Это помогает задерживать рост сорняков и сохранять влагу в почве.

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