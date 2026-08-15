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Грядки, на которых не следует сажать укроп 0 655

Дом и сад
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грядки, на которых не следует сажать укроп

Многие огородники не обращают внимания на совместимость укропа с другими растениями. На некоторых участках он растет самостоятельно, как сорняк. Однако эксперты рекомендуют тщательно выбирать места для его выращивания, так как не все растения могут сосуществовать с укропом.

 

Важно учитывать, что для некоторых культур укроп служит защитой от вредителей и болезней. В то же время, для других он может стать серьезным конкурентом, отнимающим свет, влагу и питательные вещества.

Укроп хорошо соседствует с:

  • капустой,
  • горохом,
  • листовым салатом,
  • картофелем,
  • репой,
  • свеклой,
  • малиной,
  • огурцами,
  • луком.

Не рекомендуется сажать укроп рядом с:

  • морковью,
  • сельдереем,
  • томатами,
  • пастернаком,
  • кинзой.
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