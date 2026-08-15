Многие огородники не обращают внимания на совместимость укропа с другими растениями. На некоторых участках он растет самостоятельно, как сорняк. Однако эксперты рекомендуют тщательно выбирать места для его выращивания, так как не все растения могут сосуществовать с укропом.
Важно учитывать, что для некоторых культур укроп служит защитой от вредителей и болезней. В то же время, для других он может стать серьезным конкурентом, отнимающим свет, влагу и питательные вещества.
Укроп хорошо соседствует с:
- капустой,
- горохом,
- листовым салатом,
- картофелем,
- репой,
- свеклой,
- малиной,
- огурцами,
- луком.
Не рекомендуется сажать укроп рядом с:
- морковью,
- сельдереем,
- томатами,
- пастернаком,
- кинзой.
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