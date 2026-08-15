Многие огородники не обращают внимания на совместимость укропа с другими растениями. На некоторых участках он растет самостоятельно, как сорняк. Однако эксперты рекомендуют тщательно выбирать места для его выращивания, так как не все растения могут сосуществовать с укропом.

Важно учитывать, что для некоторых культур укроп служит защитой от вредителей и болезней. В то же время, для других он может стать серьезным конкурентом, отнимающим свет, влагу и питательные вещества.

Укроп хорошо соседствует с:

капустой,

горохом,

листовым салатом,

картофелем,

репой,

свеклой,

малиной,

огурцами,

луком.

Не рекомендуется сажать укроп рядом с: