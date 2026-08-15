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Как быстро избавиться от перегара 1 627

Дом и сад
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро избавиться от перегара

Перегар и запах алкоголя — это две разные вещи. Иногда они сочетаются, создавая стойкий неприятный запах, который выдает, как человек провел предыдущий вечер. Если утром нужно быть в форме, важно не только быть трезвым, но и избавиться от запаха перегара.

 

Для начала утром рекомендуется принять прохладный душ, чтобы взбодриться. Важно выпить как можно больше воды, чтобы вывести токсины из организма. Воду можно чередовать с молоком, которое является отличным фильтром для алкоголя, если до этого человек не ел ничего, что могло бы не сочетаться с этим напитком.

Если состояние трезвости вернулось, но перегар остался даже после чашки кофе и чистки зубов, можно еще раз принять контрастный душ и выпить много воды с соком лимона. Чистую воду следует пить периодически в течение всего дня, чтобы восстановить водный баланс.

От мятных жевательных резинок лучше отказаться, так как они могут усилить специфический аромат. Вместо этого можно взять немного семечек или мускатного ореха.

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