Перегар и запах алкоголя — это две разные вещи. Иногда они сочетаются, создавая стойкий неприятный запах, который выдает, как человек провел предыдущий вечер. Если утром нужно быть в форме, важно не только быть трезвым, но и избавиться от запаха перегара.
Для начала утром рекомендуется принять прохладный душ, чтобы взбодриться. Важно выпить как можно больше воды, чтобы вывести токсины из организма. Воду можно чередовать с молоком, которое является отличным фильтром для алкоголя, если до этого человек не ел ничего, что могло бы не сочетаться с этим напитком.
Если состояние трезвости вернулось, но перегар остался даже после чашки кофе и чистки зубов, можно еще раз принять контрастный душ и выпить много воды с соком лимона. Чистую воду следует пить периодически в течение всего дня, чтобы восстановить водный баланс.
От мятных жевательных резинок лучше отказаться, так как они могут усилить специфический аромат. Вместо этого можно взять немного семечек или мускатного ореха.
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