На земельных участках, где растут сливы и вишни, часто появляется поросль, которая забирает силы у основного дерева, ослабляя его.

Поросль, возникающая от таких деревьев, по своим внешним и вкусовым качествам не отличается от основного растения. Кроме того, в отличие от покупных саженцев, она лучше переносит неблагоприятные погодные условия, включая заморозки.

Если вы решили избавиться от поросли, важно сделать это правильно, чтобы не увеличить количество новых побегов.

Ошибка многих заключается в том, что они пытаются срубить поросль топором или лопатой. Такой подход приводит к тому, что вскоре появляется вдвое больше новых побегов.

Правильный метод заключается в том, чтобы откапать до горизонтального корня и аккуратно отрезать веточку поросли секатором, не оставляя пенька.

После этого ямку следует засыпать, чтобы участок оставался чистым.