Позеленение моркови у основания, где растет ботва, считается нежелательным явлением, возникающим из-за ошибок в процессе выращивания. Это может негативно сказаться на вкусе овоща, делая его горьким.

Разберем причины позеленения моркови подробнее. Во-первых, это может произойти из-за воздействия солнечных лучей. Также такое случается, если во время рыхления корнеплоды были механически повреждены. Еще одной причиной может быть сильное выступание моркови над поверхностью почвы.

Чтобы предотвратить позеленение, рекомендуется заранее принять меры предосторожности.

Выбирайте сорта, которые менее подвержены этой проблеме; информация об этом обычно указана на упаковках семян.

После появления всходов стоит использовать мульчу, для чего подойдет сухая скошенная трава.

Не забывайте про окучивание моркови в августе, при этом высота окучивания должна составлять около 4 сантиметров.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить крупные и сладкие корнеплоды, которые станут отличным дополнением к любому обеду или ужину.