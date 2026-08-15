Регулярная очистка решетки кухонной вытяжки важна для поддержания её работы. На фильтре скапливаются частицы грязи, и их длительное присутствие может ухудшить вентиляцию. Как почистить решетку с помощью домашних средств? Рекомендуем использовать натуральные ингредиенты, которые есть в каждом доме.

Перед началом очистки фильтра обязательно отключите вытяжку, затем снимите и очистите решетку.

Сода

Пищевая сода эффективно удаляет жир и загрязнения. Для этого подготовьте большую кастрюлю с водой и доведите её до кипения. Постепенно добавьте две столовые ложки пищевой соды, будьте осторожны, так как смесь начнет пениться. Уменьшите огонь и следите за процессом. Через пять минут опустите фильтр в кастрюлю или замачивайте его постепенно, если он не помещается полностью.

Используйте зубную щетку для удаления остатков грязи в труднодоступных местах, затем высушите решетку бумажным полотенцем.

Средство для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды хорошо справляется с жиром и отложениями. В большую чашу налейте воду и добавьте полстакана жидкости. Опустите решетку в смесь и оставьте на 15 минут для пропитки. Затем протрите фильтр грубой губкой или щеткой, а в конце протрите сухой тряпкой.

Оливковое масло

Оливковое масло помогает удалить грязь с фильтра. Нанесите немного масла на губку и равномерно распределите по поверхности сетки. Затем возьмите ткань из микрофибры, смочите её в теплой воде и положите на фильтр на пять минут. После этого протрите решетку грубой стороной губки и удалите остатки масла бумажным полотенцем.

Уксус

Уксус отлично очищает и защищает поверхности. В пульверизатор налейте теплую воду с уксусом в пропорции 2:1. Распылите смесь по решетке и оставьте на 15 минут. Затем с помощью влажной губки очистите всю поверхность фильтра от стойких загрязнений. После этого промойте под проточной водой и высушите сухой тряпкой или полотенцем.