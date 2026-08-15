Слизни стали настоящей проблемой для многих дачников. Эти вредители очень прожорливы и могут нанести серьезный ущерб урожаю, если не начать с ними борьбу вовремя.

Многие огородники используют ловушки с приманками для слизней. Однако опытные садоводы знают, что можно высаживать растения, которые отпугнут этих нежелательных гостей.

Ландыш — это не только красивый цветок с нежным ароматом, но и ядовитое для слизней растение. Его можно высаживать вдоль участка, создавая барьер для вредителей.

Чистотел считается сорняком, но полностью убирать его не стоит. Сок этого растения обжигает тело слизней.

Также стоит обратить внимание на растения, которые слизни не едят. Это заставит их проделать большой путь в поисках пищи. Такие цветы и овощи можно высаживать вдоль участка, чтобы создать дополнительную преграду.

Речь идет о алиссуме, который обладает ярким ароматом.

Сныть, тмин, петрушка и укроп также следует использовать для борьбы со слизнями.

Кроме того, слизням не нравятся бегонии.