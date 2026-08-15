Рубка, раскачивание и раскалывание

Вокруг пня необходимо выкопать яму и оголить корневище. Оголенные корни следует перерубить, а затем пень можно привязать к лебедке и выдернуть из почвы. Если такой возможности нет, пень можно расшатать, расколоть, а обломки извлечь из земли.

Использование огня

Этот метод имеет свои риски, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Убедитесь, что пень находится на достаточном расстоянии от дома и других построек. Сжигать пень следует только в сухую, безветренную погоду.

Не рекомендуется жечь пень на торфяных почвах, так как они легко воспламеняются, и потушить подземный пожар будет невозможно.

Внутри пня высверлите два канала на максимальную глубину: один вертикально, второй – под углом. В первый канал будет поступать огонь, во второй – воздух для горения. В центральную часть заливаем жидкость для розжига, бензин не подойдет, так как быстро сгорит.

В отверстие опускаем хлопчатобумажный фитиль, поджигаем его и поддерживаем процесс горения в течение 10-15 часов. По истечении этого времени пень полностью выгорит, и остатки легко извлекутся.

Мульчирование

Если перекрыть доступ воздуха к спилу, корни пня погибнут. Однако этот метод требует много времени. Он подходит для небольших пеньков, таких как сливы или вишни.