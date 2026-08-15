Хрен — это популярная добавка к различным блюдам. Он может долго расти на одном участке, его корни уходят глубоко в землю и быстро распространяются. Большие листья этого растения могут украшать периметр, но иногда необходимо бороться с ним, когда он захватывает новые территории.

Избавиться от хрена не так просто. Если оставить хотя бы часть корешка, он вскоре появится снова. Опытные огородники используют три проверенных метода, чтобы решить эту проблему.

Гербициды

Эти средства эффективны, но могут повредить другие растения. Обработку гербицидами следует проводить, когда у хрена есть зеленая масса. Наносить гербициды нужно так, чтобы они не затронули соседние культуры. Даже в безветренную погоду это может быть сложно. Можно использовать шприц, вводя средство в предварительно раскопанный корень.

Селитра аммиачная

Для одного большого куста потребуется около килограмма селитры. Достаточно высыпать средство вокруг растения. Для повышения эффективности также нужно лишить хрен солнечного света.

Свет

Это самый простой способ. Хрен, как и любое другое растение, не может нормально расти без света. Поэтому ранней весной его следует накрыть плотно и прижать к земле. Можно использовать шифер, фанеру, линолеум или другой материал, который плотно ляжет и не пропустит свет.

Процесс может занять до 2-3 сезонов. Проблема в том, что даже в таких трудных условиях хрен способен выжить благодаря запасам питательных веществ в корнях.