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Уникальное удобрение для орхидей, всегда под рукой 0 128

Дом и сад
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уникальное удобрение для орхидей, всегда под рукой

Чтобы орхидея радовала своим цветением и здоровьем, ей необходимы подкормки. Растениям тоже нужны витамины, и иногда не нужно искать сложные удобрения.

 

На кухне у каждой хозяйки найдутся дрожжи, сахар и вода. Эти ингредиенты помогут создать удобрение, которое насытит растение микроэлементами и сделает его более здоровым.

Для приготовления чудо-подкормки потребуется 10 г прессованных или сухих дрожжей, 30 г сахарного песка и 1 л слегка тёплой воды.

Сначала распустите дрожжи в стакане с водой, добавьте сахар и тщательно перемешайте, избегая образования комков. Сладость активирует полезные бактерии, и эмульсия начнёт работать. Затем накройте ёмкость пленкой и оставьте в тёплом месте на пару часов. После этого влейте настой в оставшуюся воду (800 мл) и хорошо перемешайте. Подкормка готова к использованию.

Орхидеи, растущие в сосновой коре, нужно погружать в раствор вместе с горшком. Для этого налейте удобрение в миску и опустите туда цветок на 20 минут, чтобы он впитал раствор. После этого уберите горшок, дав стечь излишкам влаги.

Процедуру рекомендуется проводить раз в месяц.

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