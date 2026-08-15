Чтобы орхидея радовала своим цветением и здоровьем, ей необходимы подкормки. Растениям тоже нужны витамины, и иногда не нужно искать сложные удобрения.

На кухне у каждой хозяйки найдутся дрожжи, сахар и вода. Эти ингредиенты помогут создать удобрение, которое насытит растение микроэлементами и сделает его более здоровым.

Для приготовления чудо-подкормки потребуется 10 г прессованных или сухих дрожжей, 30 г сахарного песка и 1 л слегка тёплой воды.

Сначала распустите дрожжи в стакане с водой, добавьте сахар и тщательно перемешайте, избегая образования комков. Сладость активирует полезные бактерии, и эмульсия начнёт работать. Затем накройте ёмкость пленкой и оставьте в тёплом месте на пару часов. После этого влейте настой в оставшуюся воду (800 мл) и хорошо перемешайте. Подкормка готова к использованию.

Орхидеи, растущие в сосновой коре, нужно погружать в раствор вместе с горшком. Для этого налейте удобрение в миску и опустите туда цветок на 20 минут, чтобы он впитал раствор. После этого уберите горшок, дав стечь излишкам влаги.

Процедуру рекомендуется проводить раз в месяц.