Появление желтоватых полос в унитазе может стать настоящей проблемой. Как только вы убираете их, появляются новые, оставляемые едва заметно струящейся водой из бачка унитаза.

Проблема заключается в сливном клапане, который регулирует подачу воды в бачок. При нажатии кнопки слива клапан поднимается и выпускает воду.

Со временем клапан теряет свою эластичность, а на нем накапливаются различные отложения, такие как частицы ржавчины и известковый налет. Это приводит к тому, что клапан перестает плотно прилегать, и начинает пропускать небольшое количество воды, которая медленно сочится и оставляет желтоватый налет.

Не обязательно проводить радикальные замены. Достаточно установить новый сливной клапан, который можно приобрести отдельно, или очистить старый от налета и ржавчины.

После ремонта нужно убрать образовавшиеся желтые подтеки, если они успели появиться. Для этого можно использовать смесь уксуса и соды или лимонной кислоты, усилив ее с помощью хозяйственного мыла.