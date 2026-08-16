Для подготовки голубики к зиме необходимо выполнить следующие мероприятия:

Подкормка после окончания плодоношения

Цель осенней подкормки заключается в том, чтобы помочь кустарнику заложить новые цветочные почки на следующий год, а также подготовить растение к зиме, укрепив его иммунитет и улучшив зимостойкость.

Рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения. Фосфор способствует укреплению корневой системы, а калий помогает в вызревании побегов, что предотвращает вымерзание ветвей зимой и улучшает закладку плодовых почек на будущий год.

Важно: не подкармливайте голубику древесной золой!

Обрезка

С началом ноября или позже можно провести санитарную обрезку голубики, удалив поломанные, сухие и больные веточки. Также следует удалить невызревшие молодые побеги.

Пересадка

Хотя лучше всего пересаживать голубику весной в пасмурную погоду, в случае необходимости это можно сделать и осенью. Пересаживайте растение, когда листья начнут осыпаться или хотя бы покраснеют.

Укрытие на зиму

Голубика устойчива к морозам и может выдерживать заморозки до -34 градусов. Тем не менее, желательно утеплить растение, так как зима может быть снежной или нет. Это особенно важно для молодых саженцев, посаженных в текущем году.

Не укутывайте кустики агроволокном; лучше просто хорошо замульчируйте приствольные круги и подвяжите побеги, чтобы они не обломались под тяжестью снега и ветра. Для мульчирования можно использовать сухие опилки, еловый или сосновый опад из леса, солому.