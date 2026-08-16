Чеснок не требует сложного ухода и легко растет. Для его успешного выращивания необходимы умеренный полив и регулярная прополка. Важно соблюдать севооборот для получения качественного урожая.

Одним из основных правил севооборота является то, что нельзя сажать культуры одного семейства на одном и том же месте два года подряд. Это означает, что после озимого и обычного чеснока не следует высаживать чеснок снова.

На следующий год на этом участке можно высаживать такие овощи, как картофель, огурцы, баклажаны, кабачки, тыква, морковь и бобовые. Также допустимо размещение помидоров, свеклы и капусты. Клубника и земляника также могут расти на этом участке.

Запрещается сажать любые культуры, относящиеся к семейству Луковых.