Перезагрузка или выключение смартфона — универсальный совет для решения системных сбоев. Рассмотрим, в каких ситуациях лучше перезагрузить устройство, а когда — выключить.

Многие владельцы смартфонов полагают, что между перезагрузкой и выключением нет существенной разницы, но это не так.

Перезагрузка обычно помогает при небольших зависаниях устройства. Она может устранить ошибки в приложениях, восстановить сигнал сети или Bluetooth.

Если же телефон работает нестабильно, лучше выключить его и затем снова включить.

Кроме того, периодическая перезагрузка и выключение телефона полезны, даже если он, казалось бы, функционирует без сбоев.