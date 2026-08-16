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Десять способов охладить горячий кофе 0 105

Дом и сад
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Десять способов охладить горячий кофе

Горячий кофе, только что сваренный, считается самым ароматным и вкусным. Если же вы предпочитаете его пить остывшим, предлагаем несколько секретов бариста, как быстро охладить напиток.

 

Механическое охлаждение

Для этого вам понадобится металлическая ложка и немного усилий. Просто дуйте на поверхность напитка, одновременно помешивая его ложечкой.

Ледяная баня

Поместите кружку (желательно металлическую) с кофе в большую миску, наполненную холодной, крепко посоленной водой, лучше с кусочками льда. Это не даст мгновенного результата, но поможет быстро охладить напиток до комнатной температуры.

Холодная емкость

Если в морозильной камере достаточно места, заранее охладите металлический стакан. Налейте в него свежеприготовленный кофе, и он быстро остынет.

Добавление молока

Молоко из холодильника поможет быстро снизить температуру кофе, при этом добавляя новые оттенки вкуса.

Холодильник

Это допустимый, но не самый лучший вариант. Медленное охлаждение может привести к потере вкусоароматических свойств и появлению горечи.

Добавление льда

Лед изменяет концентрацию напитка, поэтому лучше сварить более крепкий кофе. Налейте его в высокий стакан и добавьте лед.

Использование шейкера

Поместите металлический шейкер в морозильник на несколько минут. Затем налейте в него свежесваренный кофе и потрясите 20–30 секунд. Будьте осторожны: лучше наливать теплый кофе, чтобы избежать избыточного давления.

Кофейный лед

Приготовьте любимый кофе, отфильтруйте его и разлейте по формам для льда. Когда кубики замерзнут, храните их в герметичном пакете. Это поможет решить вопрос с охлаждением.

Камни для виски

Специальные камни (из стали или стеатита) хранят в морозильной камере. При добавлении в напиток они быстро его охлаждают.

Метод колд брю

Холодное заваривание позволяет извлечь максимум полезных свойств из кофе и сохранить его вкусоароматические качества. Залейте 100 г молотого кофе (8–9 столовых ложек без горки) литром воды и оставьте настаиваться на 8–24 часа, затем тщательно отфильтруйте.

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