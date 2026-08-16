Горячий кофе, только что сваренный, считается самым ароматным и вкусным. Если же вы предпочитаете его пить остывшим, предлагаем несколько секретов бариста, как быстро охладить напиток.
Механическое охлаждение
Для этого вам понадобится металлическая ложка и немного усилий. Просто дуйте на поверхность напитка, одновременно помешивая его ложечкой.
Ледяная баня
Поместите кружку (желательно металлическую) с кофе в большую миску, наполненную холодной, крепко посоленной водой, лучше с кусочками льда. Это не даст мгновенного результата, но поможет быстро охладить напиток до комнатной температуры.
Холодная емкость
Если в морозильной камере достаточно места, заранее охладите металлический стакан. Налейте в него свежеприготовленный кофе, и он быстро остынет.
Добавление молока
Молоко из холодильника поможет быстро снизить температуру кофе, при этом добавляя новые оттенки вкуса.
Холодильник
Это допустимый, но не самый лучший вариант. Медленное охлаждение может привести к потере вкусоароматических свойств и появлению горечи.
Добавление льда
Лед изменяет концентрацию напитка, поэтому лучше сварить более крепкий кофе. Налейте его в высокий стакан и добавьте лед.
Использование шейкера
Поместите металлический шейкер в морозильник на несколько минут. Затем налейте в него свежесваренный кофе и потрясите 20–30 секунд. Будьте осторожны: лучше наливать теплый кофе, чтобы избежать избыточного давления.
Кофейный лед
Приготовьте любимый кофе, отфильтруйте его и разлейте по формам для льда. Когда кубики замерзнут, храните их в герметичном пакете. Это поможет решить вопрос с охлаждением.
Камни для виски
Специальные камни (из стали или стеатита) хранят в морозильной камере. При добавлении в напиток они быстро его охлаждают.
Метод колд брю
Холодное заваривание позволяет извлечь максимум полезных свойств из кофе и сохранить его вкусоароматические качества. Залейте 100 г молотого кофе (8–9 столовых ложек без горки) литром воды и оставьте настаиваться на 8–24 часа, затем тщательно отфильтруйте.
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