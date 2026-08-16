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Как определить нехватку йода у растений 0 67

Дом и сад
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как определить нехватку йода у растений

Определить дефицит йода у растений может быть сложно, но некоторые признаки все же можно выделить. Рассмотрим, что делать в таких случаях.

 

Нехватка йода у растений может проявляться следующими признаками:

  • слабый рост и развитие рассады,
  • гниение завязей,
  • слабое плодоношение,
  • медленный рост и бледность плодов,
  • снижение крахмалистости,
  • побледнение стеблей и листьев,
  • повышенная предрасположенность к болезням.

Для обеззараживания почвы, особенно весной, можно приготовить раствор из 3 капель йода и 10 литров чистой отстоявшейся воды.

Для профилактики грибковых инфекций в 10 литрах воды растворяют 14 капель йода и добавляют 3 литра молочной сыворотки. Обработку следует проводить три раза с интервалом в 2 недели.

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