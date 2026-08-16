Определить дефицит йода у растений может быть сложно, но некоторые признаки все же можно выделить. Рассмотрим, что делать в таких случаях.

Нехватка йода у растений может проявляться следующими признаками:

слабый рост и развитие рассады,

гниение завязей,

слабое плодоношение,

медленный рост и бледность плодов,

снижение крахмалистости,

побледнение стеблей и листьев,

повышенная предрасположенность к болезням.

Для обеззараживания почвы, особенно весной, можно приготовить раствор из 3 капель йода и 10 литров чистой отстоявшейся воды.

Для профилактики грибковых инфекций в 10 литрах воды растворяют 14 капель йода и добавляют 3 литра молочной сыворотки. Обработку следует проводить три раза с интервалом в 2 недели.