Определить дефицит йода у растений может быть сложно, но некоторые признаки все же можно выделить. Рассмотрим, что делать в таких случаях.
Нехватка йода у растений может проявляться следующими признаками:
- слабый рост и развитие рассады,
- гниение завязей,
- слабое плодоношение,
- медленный рост и бледность плодов,
- снижение крахмалистости,
- побледнение стеблей и листьев,
- повышенная предрасположенность к болезням.
Для обеззараживания почвы, особенно весной, можно приготовить раствор из 3 капель йода и 10 литров чистой отстоявшейся воды.
Для профилактики грибковых инфекций в 10 литрах воды растворяют 14 капель йода и добавляют 3 литра молочной сыворотки. Обработку следует проводить три раза с интервалом в 2 недели.
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