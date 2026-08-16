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Натуральные ароматизаторы для дома на скорую руку 0 131

Дом и сад
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Натуральные ароматизаторы для дома на скорую руку

Иногда необходимо быстро избавиться от неприятного запаха, например, перед приходом гостей. Вот несколько решений для этой ситуации.

 

Суп из роз

В кастрюлю с водой, нагревающейся на медленном огне, добавьте кусочки лимона или другого цитруса, а также травы – мяту, лаванду или лепестки роз. Оставьте эту смесь на плите без крышки. Помещение наполнится легким и приятным ароматом.

Обжаренные кофейные зерна

Обжарьте кофейные зерна, помелите их в кофемолке или просто сварите кофе: ваш дом будет окутан приятным запахом.

Выпечка с корицей

На скорую руку можно достать замороженное слоеное тесто, посыпать его сахаром и корицей, свернуть в рулетик и нарезать. Получившиеся завитки отправьте в духовку на 10–15 минут при температуре 200 градусов. Аромат свежей выпечки сделает дом еще уютнее и принесет радость домочадцам.

Жареная кожура цитрусов

Запах лимона, апельсина или грейпфрута поможет избавиться от неприятных запахов. Просто поместите кожуру цитрусовых на разогретую сковороду без включенного огня или на еще не остывшую конфорку электроплиты.

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