Красивые цветы всегда привлекают внимание. Однако бывает так, что только что посаженные розы погибают. Пересадка роз — это ответственное дело, и просто выкопать яму и засыпать ее удобрениями недостаточно!

Дело в том, что молодые саженцы очень хрупкие, и их корневая система может плохо работать или еще не функционировать. Нужно время, чтобы корешки смогли отрасти и начать впитывать из почвы все необходимые питательные элементы.

В открытом грунте растение может не справляться с нагрузкой и подвержено воздействию солнца, ветра и дождя. Поэтому важно сразу после посадки использовать мульчу. Например, подойдет кокосовый субстрат. Мульча поможет сохранить влагу в побегах и даст время цветку нарастить корешки.

Далее необходимо взять 5-литровую бутылку, отрезать от нее дно и открутить крышку. Тару следует установить поверх розы, чтобы защитить ее от неблагоприятных природных условий.

Если следовать этим двум простым советам, то уже через 2 недели розы отлично приживутся на новом месте.