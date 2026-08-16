Многие дачники сталкиваются с проблемой: малина сначала цветет и дает урожай, а затем начинает сохнуть и терять ягоды.

Одной из причин может быть стеблевая галлица. Это насекомое мешает собрать хороший урожай малины. Галлица активна с весны до осени, начиная вредить на стадии комарика, когда насекомые прокалывают побеги и откладывают яйца.

Как с ней бороться?

Осенью необходимо перекапывать почву, удалять сухие листья и сорняки, чтобы лишить вредителей мест для зимовки.

Весной, до начала распускания почек, поврежденные побеги, зараженные личинками, следует вырезать и сжигать. В летний период почву и побеги дважды опрыскивают инсектицидами (например, Актофит) с интервалом 10–14 дней до цветения. При необходимости обработку кустов малины инсектицидами повторяют после сбора урожая.

В течение лета важно вырезать все побеги с «шишками» прямо под корень и обязательно их сжигать! Также для защиты малины от галлицы можно использовать инсектицидные растения, такие как бархатцы, календула, картофель, ромашка, тысячелистник, грецкий орех, одуванчик и полынь.