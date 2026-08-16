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Секреты успешного сбора малины на даче 0 55

Дом и сад
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты успешного сбора малины на даче

Многие дачники сталкиваются с проблемой: малина сначала цветет и дает урожай, а затем начинает сохнуть и терять ягоды.

 

Одной из причин может быть стеблевая галлица. Это насекомое мешает собрать хороший урожай малины. Галлица активна с весны до осени, начиная вредить на стадии комарика, когда насекомые прокалывают побеги и откладывают яйца.

Как с ней бороться?

Осенью необходимо перекапывать почву, удалять сухие листья и сорняки, чтобы лишить вредителей мест для зимовки.

Весной, до начала распускания почек, поврежденные побеги, зараженные личинками, следует вырезать и сжигать. В летний период почву и побеги дважды опрыскивают инсектицидами (например, Актофит) с интервалом 10–14 дней до цветения. При необходимости обработку кустов малины инсектицидами повторяют после сбора урожая.

В течение лета важно вырезать все побеги с «шишками» прямо под корень и обязательно их сжигать! Также для защиты малины от галлицы можно использовать инсектицидные растения, такие как бархатцы, календула, картофель, ромашка, тысячелистник, грецкий орех, одуванчик и полынь.

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